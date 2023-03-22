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15:20, 22 марта 2023Бывший СССР

В Одессе сотрудники военкомата вскрыли ворота для поимки призывника

«РВ»: в Одессе сотрудники военкомата вскрыли железные ворота для поимки призывника

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Cотрудники военкомата вскрыли железные ворота, чтобы поймать призывников в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«На кадры уличной видеокамеры попал любопытный инцидент. К железным воротам подходит сотрудник военкомата и в течение нескольких секунд возится с замком», — сказано в публикации. Предполагается, что ограждение вскрыли с помощью отмычки, чтобы зайти во двор и вручить повестки.

Ранее сообщалось о поиске призывников в одном из ночных клубов Харькова. Сотрудники территориального центра комплектования, пришедшие в заведение, попросили выключить музыку и включить обычный свет, а затем начали проверять документы у посетителей и выписывать повестки.

В феврале сотрудники военкоматов нагрянули в одесские спортзалы, чтобы найти потенциальных призывников. На опубликованных фотографиях можно увидеть мужчин в военной форме, которые разговаривают с посетителями учреждения.

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Кристина Есикова
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