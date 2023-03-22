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12:17, 22 марта 2023Россия

Бывший глава Калининграда назвал причину своей отставки

Бывший глава Калининграда Любивый объяснил свою отставку желанием заняться медициной

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Бывший глава Калининграда Евгений Любивый в качестве причины своей отставки назвал желание заняться медициной. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил корреспондент агентства, совет депутатов Калининграда принял отставку Любивого. Это решение поддержало большинство местных парламентариев.

Комментируя свой уход с поста мэра Калининграда, Любивый заявил, что хочет сменить сферу деятельности. «Я, наверное, больше принесу пользу системе здравоохранения, жителям Калининграда. Медицина не отпускает меня», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Любивый решил по собственному желанию покинуть должность главы Калининграда, на которую был избран 8 октября 2021 года. До этого он работал в сфере здравоохранения. С 2017 года Любивый занимал пост главного врача городской больницы скорой помощи, а с 2018 года он стал главным внештатным хирургом Минздрава Калининградской области.

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Константин Лысяков
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