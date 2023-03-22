Мэр крупного российского города подал в отставку

Мэр Калининграда Любивый подал в отставку, написав заявление по собственному

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Об этом сообщил источник РИА Новости в администрации города

По данным собеседника агентства, Любивый написал заявление по собственному желанию. В среду, 22 марта, решение об отставке главы города примут по итогам голосования депутатов горсовета.

Источник в администрации Калининграда не уточнил, по какой причине Любивый подал в отставку.

В октябре 2022 года экс-мэр Белгорода Антон Иванов подал в отставку. Впоследствии депутаты избрали на должность мэра Белгорода Валентина Демидова, который ранее занимал пост исполняющего обязанности главы города.