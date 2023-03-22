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17:57, 22 марта 2023Наука и техника

Российские войска получат детекторы наведения снарядов «Филин»

ТАСС: российские войска получат детекторы наведения управляемых снарядов «Филин» в мае

Фото: А. Карпенко / АО «ОПК»

Российские войска получат носимый детектор лазерной подсветки «Филин», который позволит определять наведение управляемых боеприпасов, к маю. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что созданный в России «Филин» позволяет обнаружить сигналы, которые излучают работающие в инфракрасном диапазоне (900-1700 нанометров) лазеры.

«Он предназначен для предупреждения об облучении личного состава или техники лазерным излучением, испускаемым лазерными дальномерами и целеуказателями», — сказал он. По словам источника, беспилотники используют инфракрасные сигналы для дистанционного наведения управляемых боеприпасов на цель.

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Источник добавил, что «Филин» прошел испытания, показал свою работоспособность и готовится к передаче на апробацию в подразделения Вооруженных сил России «ориентировочно к концу весны». По его словам, поле зрения детектора составляет 120 градусов, в длительность автономной работы — около 48 часов. Детектор, который чуть больше смартфона и весит меньше одного килограмма, можно носить на бронежилете. При обнаружении излучения устройство издает сигналы, которые отличаются для излучения дальномера и излучения целеуказателя.

В феврале источник РИА Новости сообщил, что в России разработали новейший комплекс разведки, способный с помощью лазерного луча обнаруживать человека на рекордной дальности.

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Даниил Иринин
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