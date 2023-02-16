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04:46, 16 февраля 2023Наука и техника

В России разработали новейший лазерный комплекс разведки

РИА Новости: лазерный комплекс разведки способен засечь человека за 18 километров

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России разработали новейший комплекс разведки, способный с помощью лазерного луча обнаруживать человека на рекордной дальности. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 километров», — сказал собеседник. Он отметил, что комплекс разведки, обнаружения и целеуказания разработан на основе решений, отработанных при создании и эксплуатации носимого оптико-электронного комплекса «Ирония». В новом изделии повышены характеристики и расширен функционал.

В декабре сообщалось, что российские военные на купянском направлении применяют «Иронию» для наведения на цели и съемки ударов в зоне специальной военной операции (СВО). Тогда боец специального назначения Западного военного округа объяснил, что комплекс предназначен для наблюдения и сбора информации о местности, он позволяет разведчикам выявлять различные объекты, а также помогает наводить и корректировать артиллерию и авиацию.

Впервые об «Иронии» сообщалось в 2019 году. Тогда СМИ продемонстрировали прибор с тремя объективами — видеокамеры, тепловизора и лазерного дальномера. Пояснялось, что комплекс позволяет разведчикам в любое время суток просматривать местность на дистанциях до десяти километров.

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Марина Совина
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