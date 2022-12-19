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04:18, 19 декабря 2022Наука и техника

Российские разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс «Ирония»

Боец ЗВО: российские военные используют оптико-электронный комплекс «Ирония» в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Российские военные на купянском направлении применяют оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца специального назначения Западного военного округа (ЗВО).

Как заявил военнослужащий, разведчики используют переносной прибор наблюдения. Комплекс предназначен для наблюдения и сбора информации о местности, он позволяет разведчикам выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером.

«Он выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись», — сказал военный, отметив, что с его помощью можно наводить и корректировать артиллерию и авиацию, а также производить видеосъемку.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских военных в зоне спецоперации.

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Марина Совина
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Российские разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс «Ирония»
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