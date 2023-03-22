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18:19, 22 марта 2023Мир

Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

Reuters: парламент Швеции одобрил вступление страны в НАТО

Фото: Jonas Ekstromer / TT News Agency / Reuters

Однопалатный парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что таким образом законодательный орган официально одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу в случае ратификации заявки всеми странами-членами сообщества. Одобрение Риксдага было обязательным условием для вступления Стокгольма в НАТО.

Ранее глава правящей фракции Мате Кочиш заявил, что парламент страны 27 марта проголосует по вопросу членства Финляндии в НАТО, однако решение по принятию в альянс Швеции примут позже. Он не уточнил, когда именно будет принято решение по ратификации заявки Стокгольма.

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Виктория Кондратьева
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