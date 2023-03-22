Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:26, 22 марта 2023Ценности

Руководство Wildberries и бастующие владельцы пунктов выдачи начали переговоры

Baza: руководство Wildberries и бастующие владельцы ПВЗ начали переговоры

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Руководство Wildberries начало переговоры с владельцами пунктов выдачи заказов, которые участвовали в забастовке из-за введения штрафов для сотрудников ПВЗ. Об этом сообщает Baza.

Анонимный источник рассказал, что всего у хозяев пунктов был список из 12 претензий, при этом достичь договоренности удалось только по четырем из них. Так, во время встречи в парламенте маркетплейс пообещал разблокировать бастующие пункты и отменить начисленные им штрафы.

Кроме того, часть существующих штрафов обязуются перевести на ступенчатую систему: за первое нарушение наказывать не будут, за второе и третье ПВЗ грозит минимальное и полное взыскание. Среди прочего компания изменила механизм по оспариванию подмен товаров, из-за которого в начале марта владельцам пунктов и стали приходить наказания.

По словам собеседника Telegram-канала, по остальным вопросам дискуссия продолжается. В частности, ПВЗ хотят добиться фиксированного тарифа за свою работу, а также требуют убрать несоразмерные штрафы: например, за отсутствие брендированных пакетов с них снимали по 100 тысяч рублей. Бастующие предлагают снизить эту сумму до 2 тысяч рублей.

Кроме того, стороны обсуждают разработку более прозрачных рейтингов пунктов выдачи заказов и создание инструмента для оспаривания штрафов за брак и подмену — до этого их начисляли без каких-либо доказательств. Отмечается, что следующий раунд переговоров состоится 5 апреля.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решили устроить забастовку. Причиной стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицают все обвинения и заявляют, что сообщения о бунте преувеличены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Российские летчики рассказали о перехвате американского БПЛА над Черным морем
США отказались учитывать позицию Китая по поставкам оружия Тайваню
Блогер показала эффект от мытья головы краской вместо шампуня и удивила фанатов
Шестиметровый удав проглотил овцу целиком и попал на видео
Страны G7 начнут бороться с импортом российских алмазов
На Украине заявили об изменении направления российских ударов
Бывшего замначальника отдела УФССП на Кубани осудят за получение взяток
Россиянам подсказали неожиданный вид перекуса при стрессе
В Венгрии возмутились вмешательством США в дела других стран
Названы сроки развертывания российской «Арктики»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.