Приговоренная к тюрьме на Украине депутат Госдумы отреагировала на решение суда

Депутат Пивненко назвала большой честью приговор украинского суда

Приговоренная на Украине к 15 годам тюрьмы зампредседателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко отреагировала на заочное решение суда. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий сообщила, что это большая честь для нее.

Вечером 21 марта стало известно, что суд на Украине приговорил 20 депутатов Государственной думы России к 15 годам тюрьмы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» республики. В числе заочно осужденных депутатов оказалась зампредседателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко.

Это большая честь, которая мне оказана Валентина Пивненко депутат Госдумы

«Если у кого-то не все в порядке с головой, то это не мои проблемы. Мне пофиг, что они там решили. Я гражданка Российской Федерации и нахожусь под защитой своего государства», — заявила Пивненко.

Ранее суд на Украине приговорил российского военного летчика к 12 годам заключения. Речь идет о майоре Александре Красноярцеве. Согласно заявлению офиса генпрокурора Украины, самолет летчика упал под Харьковом в начале марта 2022 года.

