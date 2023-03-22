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15:21, 22 марта 2023Бывший СССР

Приговоренная к тюрьме на Украине депутат Госдумы отреагировала на решение суда

Депутат Пивненко назвала большой честью приговор украинского суда

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Приговоренная на Украине к 15 годам тюрьмы зампредседателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко отреагировала на заочное решение суда. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий сообщила, что это большая честь для нее.

Вечером 21 марта стало известно, что суд на Украине приговорил 20 депутатов Государственной думы России к 15 годам тюрьмы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» республики. В числе заочно осужденных депутатов оказалась зампредседателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко.

Это большая честь, которая мне оказана

Валентина Пивненкодепутат Госдумы

«Если у кого-то не все в порядке с головой, то это не мои проблемы. Мне пофиг, что они там решили. Я гражданка Российской Федерации и нахожусь под защитой своего государства», — заявила Пивненко.

Ранее суд на Украине приговорил российского военного летчика к 12 годам заключения. Речь идет о майоре Александре Красноярцеве. Согласно заявлению офиса генпрокурора Украины, самолет летчика упал под Харьковом в начале марта 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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