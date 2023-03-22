Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:18, 22 марта 2023Забота о себе

Британка потеряла память после уколов для похудения

Уколы для похудения вызвали серьезные побочные эффекты у жительницы Великобритании

Фото: Unsplash

После модных уколов для похудения жительница Великобритании Ребекка Маллок потеряла память. О серьезных побочных эффектах, с которыми она столкнулась, рассказало издание The Sun.

Британка призналась, что, несмотря на многочисленные попытки похудеть, в 31 год она весила более 90 килограммов. Насмотревшись в TikTok видео об «уколах стройности», сулящих быстрое похудение без особых усилий, она заказала в интернете несколько шприцев с препаратом Saxenda.

Уколы подействовали. За первую неделю Ребекка сбросила 2,5 килограмма и продолжала терять вес. Однако на десятый день она и ее муж заметили первые странные симптомы, вызванные препаратом. Ребекка обнаружила, что ничего не помнит о событиях, про которые говорили по телевизору. «Муж сказал, что у меня началась паническая атака, чего я совсем не помню. В конце концов он меня успокоил, и я легла спать», — сказала она.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание. Как эмоции провоцируют психогенное расстройство пищевого поведения и каковы его последствия
Компульсивное переедание.Как эмоции провоцируют психогенное расстройство пищевого поведения и каковы его последствия
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022

В ту же ночь у Ребекки случился судорожный приступ. Ее увезли в больницу, где провели серию тестов. МРТ и ЭКГ не показали отклонений, которые могли бы спровоцировать припадок. Единственным изменением в ее образе жизни был прием препарата для похудения. По мнению врачей, именно он мог стать причиной и приступа, и забывчивости.

После прекращения приема препарата Ребекка чувствует себя хорошо, однако снова прибавила восемь килограммов. Теперь она весит столько же, сколько и до уколов. Вдобавок она забыла целую неделю своей жизни, однако медики не исключают, что со временем воспоминания вернутся.

Ранее звезда двух частей франшизы «Очень страшное кино» Энтони Андерсон рассказал о тех, кто стал жертвой модного тренда на легкое похудение. По его мнению, люди, использующие «уколы стройности», по примеру телезвезды Ким Кардашьян и предпринимателя Илона Маска, лишают лекарств тех, кому они действительно нужны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
Российским бизнесменам помогут сэкономить
Олимпийский чемпион сравнил КХЛ и НХЛ
Задержанного в Крыму украинского шпиона осудили на 12 лет за госизмену
Впервые обнаружены созданные коллайдером нейтрино
Министр культуры Украины рассказал о полезных россиянах
Эд Ширан признался в появлении суицидальных мыслей после смерти друзей
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы ЦИК
В России высказались об итогах визита Си Цзиньпина
Врач-фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.