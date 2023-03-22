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12:20, 22 марта 2023Россия

Пытавшийся сделать селфи москвич упал со второго этажа в ГУМе

Shot: москвич, пытавшийся сделать селфи, упал со второго этажа в ГУМе под тяжестью рюкзака

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Москвич, пытавшийся сделать селфи, упал со второго этажа в «Государственном универсальном магазине» (ГУМе) под тяжестью рюкзака. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, мужчина прогуливался по Красной площади, а затем зашел в торговый центр. Там он решил сфотографироваться. Житель столицы сел на перила, достал телефон, однако сделать фото не смог, поскольку рюкзак перевесил его вниз.

Мужчина упал на первый этаж ГУМа возле фонтана. Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского с диагнозом перелом крестца.

21 февраля сообщалось, что в подмосковном Звенигороде подросток погиб после падения с высоты заброшенного здания, где он пытался сделать селфи.

До этого в Курортном районе Санкт-Петербурга электричка сбила двух 20-летних девушек, снимавших селфи на железнодорожных путях.

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Анна Щербакова
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