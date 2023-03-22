В Южной Корее прошла акция в поддержку России

В Сеуле прошла демонстрация в поддержку России и против империализма США

В столице Южной Кореи прошла акция в поддержку специальной военной операции России на Украине и против империализма США. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, демонстрация прошла в центре Сеула. Активисты заявили, что текущий конфликт касается не только России и Украины. «Это очень серьезный кризис, который может перерасти в ядерную войну из-за смертельной схватки между империалистическим лагерем во главе с США и лагерем антиимпериалистов, в число которых входит Россия», — подчеркнули они.

В акции поучаствовали более 20 человек, она продлилась около часа. Они заявили, что поддерживают Москву в битве «не только за защиту своего суверенитета, но и за разгром оси зла — американского империализма». «Россия всегда могла защитить свою землю. И сейчас она хорошо сражается в прокси-войне США на Украине», — высказался один из демонстрантов.

Ранее бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что президент США Джо Байден желает «поражения» России, но боится «победы» Украины. По его мнению, политика Белого дома состоит в поддержке обороны Украины, при этом недостаточной для того, чтобы она была «слишком эффективной».