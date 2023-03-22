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14:40, 22 марта 2023Мир

Шольца уличили в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках»

Херш: Шольц с осени поддерживает усилия США по сокрытию диверсии на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defense Ministry / Globallookpress.com

Даже если канцлер ФРГ Олаф Шольц и не знал о планируемой США диверсии на российских газопроводах «Северный поток», данные говорят о том, что немецкий лидер с осени 2022 года поддерживает усилия Вашингтона по сокрытию настоящих исполнителей диверсии — Соединенных Штатов. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

«На данный момент следует отметить, что канцлер Шольц ... явно с прошлой осени замешан в поддержке сокрытия администрацией [президента США Джо] Байдена своей операции в Балтийском море», — говорится в его сообщении.

В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии, а спустя три месяца ее подорвали норвежцы.

При этом разведка США утверждает, что за диверсией на «Северных потоках» якобы стоят поддерживаемые Украиной силы.

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Виктория Кондратьева
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