В США назвали обычным применение обещанных Украине снарядов с обедненным ураном

Белый дом считает обычным применение обещанных Украине снарядов с обедненным ураном

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал обещанные Великобританией поставки на Украину снарядов с обедненным ураном и заявил, что считает их применение обычным, передает ТАСС.

В американской администрации уточнили, что США не считают подобные вооружения представляющими угрозу с точки зрения распространения радиации. «Этот тип боеприпасов — довольно обычная вещь, он используется уже несколько десятилетий», — указал чиновник.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи.

Эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко указал, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия планирует передать Украине, не несут угрозу на этапе хранения, а после применения они образуют радиоактивную пыль.

