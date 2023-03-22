Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы ЦИК

Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы ЦИК Чурова

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего главы Центризбиркома Владимира Чурова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму», — отметил пресс-секретарь главы государства.

О кончине Чурова в среду, 22 марта, стало известно от депутата Госдумы Леонида Ивлева. Экс-председатель ЦИК умер в больнице в Москве на 71-м году жизни. Уточнялось, что он перенес обширный инфаркт.

Владимир Чуров возглавлял Центризбирком с 2077 по 2016 годы. Покинув ЦИК, он стал послом по особым поручениям МИД России, проработав на этой должности до своей кончины.