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15:39, 22 марта 2023Наука и техника

Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57

Шойгу: войска на востоке России усилили истребителями Су-57 и атомным крейсером

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска на востоке страны усилили истребителями пятого поколения Су-57 и атомным подводным крейсером. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на коллегии Минобороны, передает «Интерфакс».

«Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа. В прошлом году он получил около четырехсот единиц современных и модернизированных образцов техники», — сказал он.

Шойгу уточнил, что военные получили Су-57, атомный подводный крейсер, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» на базе двухзвенного гусеничного транспортера и береговой ракетный комплекс «Бал».

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Ранее Шойгу сообщил, что станция контроля космического пространства (СККП) «Развязка» встанет на боевое дежурство до конца 2023 года, к этому же времени завершат модернизацию системы противоракетной обороны Москвы.

В январе американское издание The Drive писало, что оружие и датчики Су-57 могут сыграть полезную роль для России в ходе специальной военной операции.

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Даниил Иринин
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