Россиянина арестовали в Таиланде за просрочку визы почти на 1000 дней

The Phuket Express: россиянина арестовали на Пангане за просрочку тайской визы на 993 дня

Российского туриста арестовали на тайском острове Панган за превышение срока визы почти на 1000 дней. Об этом пишет местная The Phuket Express.

Нарушителем оказался отдыхающий на популярном курорте Таиланда 34-летний россиянин. По данным издания, виза мужчины была просрочена, 993 дня он находился в стране незаконно.

Отмечается, что турист был доставлен в полицейский участок Пангана, где ему предъявили обвинения в пребывании по просроченной визе. Теперь путешественник ожидает депортации.

Ранее в марте губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии российским и украинским туристам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане обеих стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти там работу.