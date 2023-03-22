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09:27, 23 марта 2023Силовые структуры

Россиянин задушил жену во время бытовой ссоры и попал под следствие

В Тюмени задержали 54-летнего мужчину, задушившего жену из-за бытовой ссоры

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Тюмени задержали 54-летнего местного жителя за убийство 58-летней супруги. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 марта россиянин выпивал с женой в квартире на Барнаульской улице, и они поссорились из-за бытовых разногласий. Тогда мужчина задушил руками потерпевшую.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Вскоре решится вопрос об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что в Барнауле мужчина убил бывшую жену, чтобы не переезжать из ее квартиры.

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Екатерина Власова
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