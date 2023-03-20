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19:25, 20 марта 2023Силовые структуры

Россиянин убил экс-жену из-за квартиры и подстроил ее исчезновение

В Барнауле мужчина убил бывшую жену, чтобы не переезжать из ее квартиры

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В Барнауле 38-летний местный житель обвиняется в убийстве своей бывшей жены из-за квартиры. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном отделении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в августе 2022 года фигурант развелся со своей женой, однако продолжил жить в ее квартире, несмотря на требования женщины переехать. Мужчина регулярно применял по отношению к ней насилие, а ночью 5 января задушил. Тело экс-супруги мужчина в мешке вынес на крышу дома и засыпал его снегом.

Убийство обвиняемый решил замаскировать под исчезновение. Для этого он с телефона потерпевшей написал коллеге, что задержится и опоздает на работу, а затем выключил и спрятал смартфон. Личные вещи и документы женщины фигурант выбросил в мусорный бак.

В правоохранительные органы обратились родственники и друзья потерпевшей. Во время беседы со следователями фигурант заявил, что бывшая жена вела разгульный образ жизни и часто исчезала на несколько дней. Однако следствие установило обратное. Мужчина признал свою вину. У супругов остались несовершеннолетние дети.

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Илона Палей
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