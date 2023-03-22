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23:22, 22 марта 2023Россия

Женщины-военные рассказали об уничтожении дронов ВСУ в Севастополе

Женщины-военные ЧФ Фалеева и Целуйко заявили об уничтожении двух дронов ВСУ в Севастополе

Женщины-военные Черноморского флота (ЧФ) Марина Фалеева и Татьяна Целуйко в эфире телеканала «Россия 24» рассказали, каким образом обнаружили и уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые рано утром пытались атаковать объекты в Севастополе. Их слова приводит РИА Новости.

Целуйко сообщила, что объект наблюдался над водой: он шел быстрее проходящего катера у входа в бухту и оставил за собой белый след. В свою очередь Фалеева добавила, что аппаратуре не удалось распознать дрон ВСУ. Однако женщины заявили об уничтожении двух из трех устройств.

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Военные добавили, что о решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их узнали из средств массовой информации. Они подчеркнули, что не могут назвать себя героями.

Утром 22 марта, украинские дроны пытались атаковать объекты в Крыму и Севастополе. Глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что беспилотники пытались проникнуть в морскую бухту. По его словам, от взрывов уничтоженных устройств в нескольких зданиях на улице Ленина вылетели стекла.

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Марина Совина
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