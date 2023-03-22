Лавров раскрыл последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине

Лавров: применение снарядов с обедненным ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству

Применение снарядов с обедненным ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству и может уничтожить его потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины, производить качественное незараженное продовольствие», — заявил дипломат.

Ранее представитель британского Минобороны заявил, что слова властей России о начале применения Западом оружия с ядерным компонентом являются намеренной дезинформацией. В министерстве отметили, что британская армия использует подобные боеприпасы десятилетиями. «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — указали в министерстве.

Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Использование этих снарядов не имеет ничего общего с ядерным оружием. Ключевая опасность в данном случае — выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль, которая может загрязнить местность вокруг или отравить человека.