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23:37, 22 марта 2023Мир

Белый дом ответил на вопрос о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном

Белый дом сообщил, что США не поставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, поставляют ли США боеприпасы с обедненным ураном, отметил, что Вашингтон этого не делает. При этом он выразил уверенность в том, что данный тип боеприпасов не представляет радиоактивной угрозы, сообщает РИА Новости.

«Обычно мы не раскрываем подробности о направляемых боеприпасах, но мы не поставляем боеприпасы с обедненным ураном», — заявил представитель американской администрации.

Он также отметил, что, согласно исследованиям, такие боеприпасы не являются радиоактивными, указав на то, что их используют уже несколько десятилетий. Кирби пояснил, что преимущество снарядов с обедненным ураном заключается в высокой пробивной способности. Он выразил уверенность в том, что Россия переживает за сохранность своих танков, и предложил вывести их с территории Украины для того, что ВСУ их не уничтожали.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи.

Эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко указал, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия планирует передать Украине, не несут угрозу на этапе хранения, а после применения они образуют радиоактивную пыль.

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Марина Совина
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