Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:35, 22 марта 2023Экономика

Финансист назвал Китай уязвимым перед европейской экономикой

Финансист Макдональд назвал Китай уязвимым перед экономикой Европы и потребителями США

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд в беседе с РИА Новости назвал Китай очень уязвимым перед европейской экономикой и потребителями в США.

По мнению Макдональда Китай является страной с «твердыми активами», которые будут расти в цене в ходе кризиса.

Ранее бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд рассказал, что риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП.

Также он заявил, что еще пятьдесят американских банков могут обанкротиться, пока власти США решат структурную проблему. По мнению Макдональда, текущие проблемы в банковской системе США имеют сходство с крахом знаменитой финансовой организации Lehman Brothers в 2008 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали надводные беспилотники
Овечкин забросил 820-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 74 голов
Рогов заявил о подготовке Украиной ударов по Запорожской области
Пассажир самолета устроил скандал, получил удар электрошокером и попал на видео
Сотни тысяч человек остались без света в Калифорнии
Российские производители электроники пожаловались на нехватку денег
Стало известно о резком подорожании одного типа жилья в Москве
Мэр крупного российского города подал в отставку
Хоккеист «Металлурга» Кошелев попал под суд за покупку военного билета
Тренер назвала три неочевидных портящих фигуру продукта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.