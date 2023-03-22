Финансист назвал Китай уязвимым перед европейской экономикой

Финансист Макдональд назвал Китай уязвимым перед экономикой Европы и потребителями США

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд в беседе с РИА Новости назвал Китай очень уязвимым перед европейской экономикой и потребителями в США.

По мнению Макдональда Китай является страной с «твердыми активами», которые будут расти в цене в ходе кризиса.

Ранее бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд рассказал, что риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП.

Также он заявил, что еще пятьдесят американских банков могут обанкротиться, пока власти США решат структурную проблему. По мнению Макдональда, текущие проблемы в банковской системе США имеют сходство с крахом знаменитой финансовой организации Lehman Brothers в 2008 году.

