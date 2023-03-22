Популярная курортная страна Азии захотела продлить безвизовый режим для россиян

Star: во Вьетнаме захотели продлить безвизовый режим для россиян до 30 дней

В Министерстве общественной безопасности Вьетнама захотели увеличить срок безвизового пребывания в стране для граждан ряда стран, в том числе россиян. Об этом пишет портал Star.

Власти популярной курортной страны Азии обсуждают вопрос о продлении безвизового режима для туристов из некоторых государств с нынешних 15 до 30 дней. Уточняется, что речь идет о России, Белоруссии, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Южной Корее и Японии.

Более того, по данным издания, представители ведомства предложили продлить максимальный срок пребывания по электронной визе с 30 до 90 дней. Отмечается, что новая смягченная политика направлена на привлечение во Вьетнам иностранных туристов на фоне жесткой конкуренции со стороны других стран региона, в особенности после того, как они сняли ограничения по COVID-19.

Ранее в марте стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами. Об этом рассказал статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. Проработка проектов документов ведется с Вьетнамом, Индией, Анголой, Индонезией, Сирией и Филиппинами.