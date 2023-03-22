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11:20, 22 марта 2023Забота о себе

Найдены неожиданные последствия вынужденного воздержания от секса у мужчин

Психолог Грунау и ее коллеги нашли связь между целибатом и враждебностью к женщинам

Фото: Ramiro Pianarosa / Unsplash

Мужчины, которые хотят иметь сексуальные отношения, но вынуждены воздерживаться, чаще других демонстрируют враждебность к женщинам. К такому выводу пришли специалисты по поведенческой психологи из Университета Твенте в Нидерландах, сообщает Psychology Today.

Неожиданные последствия целибата были найдены в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Personality and Individual Differences. Психолог Каролин Грунау и ее коллеги опросили 348 мужчин, из которых более 80 процентов были одинокими. Каждого участника спрашивали о чертах его личности, способности и желании заводить романтические и сексуальные связи, а также об отношении к противоположенному полу. Последняя группа вопросов посвящалась выявлению склонности к сексуальному насилию.

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Анализ полученных данных показал, что мужчины с большим опытом вынужденного воздержания от секса чаще придерживались устойчивых женоненавистнических убеждений, имели склонность к враждебности, сексуальной объективации и согласию с сексуальной агрессией по отношению к женщинам.

По оценкам авторов работы, эти выводы не противоречат предыдущим исследованиям и подтверждают, что вынужденный отказ от секса у мужчин может стать важным психологическим фактором, ведущим к распространению женоненавистничества в обществе.

В статье подчеркивается, что не все холостяки враждебно настроены к противоположному полу. Остается неясным, в какой момент и как именно потребность в близости перерастает в ненависть. Кроме того, исследование не выявило у мужчин, воздерживающихся от интимной близости, склонности к сексуальному насилию. Если они и демонстрировали сексистские взгляды, то сами не проявляли сексуальную агрессию.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева в беседе с «Лентой.ру» развеяла миф о долгом воздержании от секса. Она считает, что нет четких границ и норм, как часто должен человек заниматься сексом.

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Екатерина Улитина
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