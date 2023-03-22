США захотели вернуться в ЮНЕСКО

Госсекретарь США Блинкен: Соединенные Штаты хотят вернуться в ЮНЕСКО

США хотят вернуться в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Я искренне полагаю, что нам стоит вернуться в ЮНЕСКО, не в качестве подарка для ЮНЕСКО: то, что там происходит, имеет значение. Для нас важно вернуться туда», — сказал он.

По словам госсекретаря, многие соперники США упрекают их за несерьезное отношение к международным организациям. Поэтому Блинкен отметил намерение Вашингтона вовремя платить членские взносы.

Заявление Вашингтона прозвучало на фоне стремления Украины включить исторический центр Чернигова в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее Украина добилась внесения в данный список исторического центра Одессы. Этот статус дал украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.

В России указали, что решение по Одессе было принято под давлением западных стран в обход правил процедуры. Российская сторона подчеркнула, что были нарушены основные критерии рассмотрения номинации.