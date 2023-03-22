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18:46, 22 марта 2023Мир

США отказались учитывать позицию Китая по поставкам оружия Тайваню

Блинкен: США не будут учитывать позицию Китая о недопустимости поставок оружия Тайваню

Фото: Richard Chung / Reuters

США не будут принимать в расчет заявлении властей Китая о недопустимости поставок оружия Тайваню. Об отказе учитывать позицию Пекина по этому вопросу заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, пишет ТАСС.

Отмечается, что дипломата спросили, указывал ли Китай на какие-либо красные линии по отправке военной помощи Тайваню. «Нет, если бы они когда-либо попытались заявить что-то подобное, мы бы, безусловно, не стали принимать это в расчет», — ответил Блинкен.

Ранее сообщалось, что Россия выступила против независимости Тайваня от КНР в любой форме и подтвердила приверженность принципу «одного Китая». В Москве заявили о поддержке действий китайской стороны по защите своего суверенитета и территориальной целостности.

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Виктория Кондратьева
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