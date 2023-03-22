Предсказан рост популярности наушников и умных часов

IDC: рынок носимых устройств увеличится в 2023 году до 443 миллионов штук

Глобальный рынок носимых гаджетов восстановится после кризисного 2022 года. Об этом сообщается в актуальном отчете агентства IDC.

По оценке специалистов аналитической фирмы, к концу 2023 году мировые производители носимых устройств — наушников, фитнес-браслетов, умных часов — поставят на рынок до 443 миллионов штук гаджетов. Авторы отчета предсказали рост популярности носимой электроники после первого в истории сегмента падения, случившегося в 2022 году. Ожидается, что за год рынок вырастет на 6,3 процента.

В материале говорится, что в настоящий момент продажи смарт-часов и наушников замедляют накопившиеся на складах продавцов запасы техники. Однако эксперты предположили, что во второй половине года эта ситуация разрешится. По мнению специалистов IDC, объемы поставок продолжат увеличиваться: к 2027 году на рынок должны отгрузить 644 миллиона единиц носимой электроники.

По словам специалистов, в 2023 году производители премиальной техники столкнутся с некоторыми сложностями, так как из-за кризиса не смогут применять скидки к своей продукции. Спрос на беспроводные наушники увеличится. «За последние два года наблюдался удивительный рост в результате самоизоляции и желания потреблять контент самостоятельно», — заявил представитель IDC Рамон Т. Ламас.

Ранее аналитики Gartner заявили, что ожидают снижение поставок смартфонов второй год подряд. По оценкам специалистов, поставки телефонов сократятся на 4 процента, до 1,34 миллиарда штук, и упадут до десятилетнего минимума.