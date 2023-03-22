Киркоров рассказал о самочувствии после пластической операции

Певец Филипп Киркоров описал самочувствие после пластики словами «все болит»

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров рассказал о своем самочувствии после пластической операции со словами «все болит». Соответствующее видео публикует Telegram-канал Super.ru.

На размещенных кадрах артист появился в бейсболке и пижаме в коридоре клиники, по которому медленно шел, почти не сгибая ноги в коленях. При этом он отметил, что испытывает неприятные ощущения после перенесенной коррекции торса. «День третий, критический. Все болит, но искусство требует жертв», — описал свое состояние певец.

Известно, что это финальная операция по преображению внешности Киркорова, которая прошла под руководством звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. «Активно готовимся к сольному концерту в конце апреля. Поработали с фигурой, изменения налицо», — сообщал доктор в беседе с каналом.

Ранее Киркоров поделился впечатлениями от пережитых пластических операций. «Трехмесячный труд дал такой результат, который дает мне возможность летать по сцене, парить, готовиться к концертам. Это совсем другое ощущение себя на сцене», — заявил исполнитель.