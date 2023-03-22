Российский футболист объяснил расторжение контракта с английским клубом

Российский футболист Хайкин заявил, что не получил шанса в английском «Бристоль Сити»

Российский футболист Никита Хайкин объяснил расторжение контракта с английским клубом «Бристоль Сити». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Pushka Sports.

«Шанса я не получил. Можно понять тренера — он не менял победный состав. Но и меня такая ситуация не устраивала», — заявил вратарь. Он добавил, что его краткосрочный контракт подходил к концу, поэтому согласился на предложение норвежского «Буде-Глимта», который предложил ему более долгосрочный и выгодный проект.

В январе 2023-го Хайкин покинул «Буде-Глимт» и на правах свободного агента перешел в «Бристоль Сити». В английской команде он не провел ни одного матча. О прекращении сотрудничества стало известно 22 марта.

Хайкин выступал за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. Всего в составе норвежского клуба он провел 121 матч и не отметился результативными действиями.