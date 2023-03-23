Компактный iPhone 12 mini подешевел на 35 процентов

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 12 mini снизилась до 45 тысяч рублей в России

На российском рынке подешевел iPhone 12 mini. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, стоимость представленного в 2020 году аппарата снизилась до 45 тысяч рублей. На старте продаж устройство было оценено минимум в 70 тысяч рублей — таким образом, гаджет подешевел примерно на 35 процентов.

Компактный iPhone 12 mini получил 5,4-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED. Аппарат имеет процессор A14 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, минимум 64 гигабайта встроенной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 2227 миллиампер-часов, биометрическим сенсором Face ID, NFC.

Преемником 12 mini считается представленный в конце 2021 года аппарат iPhone 13 mini. Журналисты Hi-Tech Mail.ru заметили, что девайс также подешевел — на российском рынке его можно приобрести за 55 тысяч рублей.

В конце марта специалисты Display Supply Chain Consultants (DSCC) рассказали, что iPhone 14 Plus оказался намного популярнее компактного iPhone 13 mini. Согласно отчету DSCC, поставки дисплеев для модели 14 Plus превысили поставки панелей для устройства 13 mini на 59 процентов.