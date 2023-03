Раскрыта популярность дешевого iPhone

DSCC: iPhone 14 Plus оказался намного популярнее компактного iPhone 13 mini

Новый недорогой смартфон компании Apple оказался популярнее доступной модели, выпущенной в 2021 году. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты сослались на отчет агентства Display Supply Chain Consultants (DSCC), которое проверило данные о закупке передних панелей для смартфонов Apple. Из раскрытых документов следует, что новая дешевая модель iPhone 14 Plus с большим экраном оказалось намного востребованнее, чем ее предшественник — компактный iPhone 13 mini, вышедший в 2021 году. При этом iPhone 14 Plus оказался наименее востребованным девайсом из всех устройств линейки.

Согласно отчету, поставки дисплеев для iPhone 14 Plus превысили поставки панелей для iPhone 13 mini на 59 процентов. «Это решает спор "Plus против Mini" раз и навсегда», — подчеркнули журналисты. Авторы напомнили, что в американской компании были разочарованы низкой популярностью компактного телефона и выпустили вместо него 14 Plus, который имеет 6,7-дюймовый экран и оценивается в 899 долларов. Журналисты подчеркнули, что Apple точно угадала желание потребителя.

Также аналитики DSCC заявили, что поставки дисплеев для аппаратов серии iPhone 14 увеличились на 2 процента по сравнению с объемом поставок экранов для iPhone 13. В материале говорится, что продажи актуального поколения смартфонов приносят Apple больше прибыли, чем предыдущего.

В октябре 2022 года аналитик DSCC Росс Янг заявил, что базовый смартфон iPhone 14 не пользуется высокой популярностью. Выяснилось, что американская компания заказала на 18 процентов меньше панелей для iPhone 14, чем требовалось для iPhone 13 в 2021 году.