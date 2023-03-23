Торт из семи ингредиентов впервые напечатали на 3D-принтере

Npj Science of Food: десерт из семи ингредиентов впервые напечатали на 3D-принтере

Американские ученые из Колумбийского университета впервые напечатали торт из семи ингредиентов на 3D-принтере. Ранее специалистам удавалось создать десерты максимум из двух составляющих. Результаты работы опубликованы в журнале npj Science of Food.

В процессе эксперимента авторы применили принтер с возможностью термической обработки напечатанных слоев посредством лазера. В качестве «чернил» использовались печенье, арахисовое масло, глазурь, шоколадная паста, клубничное желе, банан и вишневый соус. Печенье предварительно было измельчено в блендере и смешано с водой и маслом до состояния пасты. Бананы размяли с помощью вилки, а остальные ингредиенты задействовали в их исходном виде. После охлаждения продукты загрузили в принтер.

Несколько попыток печати закончились провалом — часть ингредиентов расползалась под собственным весом, в результате чего получались бесформенные массы. Специалисты пришли к выводу, что важно соблюдать правильную пропорцию составляющих, а также скорость подачи, толщину слоев и последовательность их печати.

После учета этих параметров первым слоем сделали ярус из печенья, который служил опорой, а затем печатались более мягкие ингредиенты вроде арахисовой и шоколадной пасты. Завершающими слоями стали прослойки из бананового пюре и вишни.

Работа исследователей иллюстрирует возможность печати еды со сложным составом и разной плотностью ингредиентов с минимальным человеческим вмешательством. В будущем эта технология может лечь в основу создания на 3D-принтере других блюд.