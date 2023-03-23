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20:17, 23 марта 2023Наука и техника

Анализ медных артефактов показал культурные связи Южной и Центральной Африки

Изотопный анализ медных артефактов выявил культурные связи Южной и Центральной Африки

Фото: Juda Ngwenya / Reuters

Ученые лаборатории Университета Миссури и Университета Аризоны провели химический и изотопный анализ медных артефактов, который показал новые культурные связи между Южной и Центральной Африкой в период с V по XX века. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В процессе работы специалисты взяли небольшие кусочки (менее одного грамма) образцов из 33 медных слитков и проанализировали их. Все образцы были отобраны из коллекций Музея гуманитарных наук в Хараре, Зимбабве, и Музее Ливингстона в Замбии. Затем каждый из кусочков растворили в специальных кислотах, чтобы получилась жидкая смесь химических ионов. После чего образцы были проанализированы на наличие изотопов свинца и других химических элементов. Одной из проблем, с которой столкнулись исследователи, было отсутствие зарегистрированных данных для сопоставления с их изучаемыми образцами.

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Данные показали, что взаимодействие между народами Южной и Центральной Африки оказалось гораздо более тесным, чем ранее считалось. В частности, оно включало в себя не только перемещение товаров, но и обмен информацией и технологиями.

При этом полученная собранная информация основывалась на единственных сохранившихся на сегодняшний день артефактах с доколониальными рудниками в Африке.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили старейших город по добыче жемчуга в Персидском заливе. Руины города были найдены на острове Синия, примерно в 50 километрах к северо-востоку от Дубая.

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Елена Апазиди
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