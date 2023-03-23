Звезда «Тайны перевала Дятлова» пожаловалась на неожиданный симптом беременности

Актриса Джемма Аткинсон рассказала, что вынуждена брить живот из-за беременности

Британская актриса Джемма Аткинсон рассказала о неожиданном симптоме, который заметила во время второй беременности. Откровения звезды опубликовал The Sun.

Исполнительница одной из главных ролей в фильме «Тайна перевала Дятлова», беседуя с подписчиками в социальной сети, показала увеличившийся живот. Она добавила, что во время второй беременности на нем начали расти волосы. Теперь ни один день актрисы не обходится без бритья. «Я брею его каждый день, наверное, поэтому он такой волосатый», — поделилась страданиями Аткинсон.

Кроме того, она рассказала о повышенном потоотделении и других симптомах, которые назвала обычными для будущих мам.

Аткинсон и испанский танцор Горка Маркес ожидают рождения сына предстоящим летом. Пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Мию.

Ранее известная британская акушерка Мария Луиз назвала неочевидные признаки беременности. По ее словам, тяга к вредной пище и непереносимость некоторых запахов могут ранними симптомами беременности.