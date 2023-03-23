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14:36, 23 марта 2023Мир

В Белом доме назвали «идиотом» сбившего беспилотник США российского пилота

В Белом доме назвали «идиотом» пилота, сбившего беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем

Изображение: Courtesy of U.S. European Command / The Pentagon / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал идиотом российского пилота, который сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Его слова приводит The Hill.

По словам Кирби, он не знает другой армии в мире, которая наградила бы пилота за то, что он «врезался в беспилотник». Он отметил, что если для Москвы данный поступок характеризуется как храбрость, то в России другое понимание этого термина.

«Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае намеренно подвергал себя и американское имущество большому риску, а в лучшем — просто был идиотом», — заявил он, отметив, что Вашингтон не узнает истинные намерения пилота.

Инцидент с американским беспилотником произошел 14 марта. По данным Минобороны России, дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. Он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала спецоперации на территории Украины.

Впоследствии министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, предотвративших нарушение границы.

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Варвара Кошечкина
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