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06:43, 24 марта 2023Экономика

Крупнейший банк США распродал драгоценности клиентов

Супруги подали в суд на JPMorgan за продажу драгоценностей из их сейфа на $10 млн

Фото: Seth Wenig / AP

Семейная пара Хорхе и Стелла Аранета из Филиппин подала иск против крупнейшего по размеру активов банка США JPMorgan за распродажу их драгоценностей. На реализации вещей, которые хранились в ячейке банка в Нью-Йорке, банк выручил 552 700 долларов. Аранета же оценили эти ценности в 10 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Супруги арендовали семь сейфов в филиалах JPMorgan в Нью-Йорке с 2006 года. Они продлевали договор на хранение каждый год, а банк отправлял выписки по адресу на Манхэттене. В марте 2016 года банк предупредил, что если Аранета не оплатят счета в течение 60 дней, их ячейки вскроют и продадут. Однако документы по ошибке отправили по другому адресу в штат Луизиана.

В феврале 2017 имущество супружеской пары изъяли из четырех ячеек и перенесли в банковское хранилище. Об этом Аранета узнали лишь два года спустя. Они оплатили аренду, на что банк уверил их, что имущество вернут обратно на хранение. Однако позже выяснилось, что их ценности продали на аукционе за 552 700 долларов. Семейство заявило, что это лишь малая часть от стоимости всех вещей — в ячейках хранились драгоценные металлы, ювелирные изделия и монеты.

Ранее суд обязал Тинькофф банк вернуть клиенту прибыль в размере почти 1,3 миллиона рублей, заработанных во время сбоя приложения. Весной 2022 года россиянину удалось выгодно поменять валюты из-за ошибочного отображения курса в приложении. Тинькофф банк посчитал, что мужчина своими операциями причинил ему вред, и списал со счета клиента более 1,28 миллиона рублей. С действиями банка россиянин не согласился и подал иск, потребовав вернуть деньги и компенсировать моральный вред.

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Вячеслав Агапов
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