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14:19, 23 марта 2023Россия

Путин высказался об участии чеченцев в СВО

Путин: бойцы из Чечни сражаются в зоне СВО за Россию, проявляя мужество и отвагу

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы из Чечни, принимающие участие в спецоперации на Украине, сражаются за Россию и проявляют при этом свои лучшие качества. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Съезда народа Чеченской Республики, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил мужество, отвагу и товарищескую взаимовыручку выходцев из Чечни, участвующих в специальной военной операции (СВО). Также Путин подчеркнул последовательную приверженность чеченского народа «идеалам патриотизма и сплоченности во имя Отечества».

Съезд народа Чечни приурочен к 20-летию конституции республики. 23 марта 2003 года на территории Чечни прошел референдум, участники которого подтвердили свой выбор в пользу нахождения республики в составе Российской Федерации.

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Алан Босиков
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