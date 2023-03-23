Бывшая жена Моргенштерна показала на камеру фигуру в откровенном наряде

Блогерша Дилара Зинатуллина показала на камеру фигуру в костюме из латекса

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала на камеру фигуру в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instragram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), который насчитывает более 4,1 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 22-летняя звезда продемонстрировала подтянутое тело в белье и латексном костюме, состоящем из белого топа, пояса для чулок и высоких сапог. Знаменитость дополнила образ браслетом и массивными серьгами, а также укладкой на длинных распущенных волосах. Кроме того, Зинатуллина нанесла макияж ярких оттенков.

Подписчики восхитились образом блогерши, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Ты просто удивительна», «Как будто нарезки из фильма», «Боже, это отпад», — заявили они.

В декабре 2022 года журналистам стали известны подробности о пластической операции Дилары Зинатуллиной. 22-летняя инфлюэнсерша решила увеличить грудь. В ходе процедуры девушке удалили фиброаденому и восполнили объем молочных желез с помощью имплантов.