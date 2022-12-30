Стали известны подробности о пластике бывшей жены Моргенштерна

Блогерша Дилара Зинатуллина удалила фиброаденому и увеличила грудь

Журналистам стали известны подробности о пластической операции бывшей жены российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) блогерши Дилары Зинатуллиной. Соответствующую информацию приводит Super.

Как пишет издание, 22-летняя инфлюэнсерша решила увеличить грудь. В ходе процедуры девушке удалили фиброаденому и восполнили объем молочных желез с помощью имплантов.

Ранее в декабре сообщалось, что Зинатуллина посетила известного пластического хирурга Тимура Хайдарова и записала с ним ролик под песню поп-исполнительницы Инстасамки со следующим текстом: «Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты — звоню врачу». «Захотела подлечиться», — при этом указала девушка в подписи к публикации.

Зиннатуллина заявила о расставании с Моргенштерном весной 2022 года. Известно, что пара состояла в браке с августа 2021-го.

В апреле Зинатуллина высказалась об имуществе, с которым она осталась после развода с Моргенштерном. Блогерша заявила, что не получила материальных благ после расставания с музыкантом.