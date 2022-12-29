Визит бывшей жены Моргенштерна к пластическому хирургу вызвал споры в сети

Блогерша Дилара Зинатуллина сняла видео с пластическим хирургом и вызвала споры в сети

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна блогерша Дилара Зинатуллина сняла видео в кабинете врача и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Инфлюэнсерша посетила известного пластического хирурга Тимура Хайдарова и записала с ним ролик под песню поп-исполнительницы Инстасамки со следующим текстом: «Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты — звоню врачу». «Захотела подлечиться», — при этом указала девушка в подписи к публикации.

Видео набрало 1,6 миллиона просмотров. Зрители выразили свое мнение о визите девушки к медику в комментариях: они начали высказывать предположения о том, какую деталь внешности решила изменить Зинатуллина. «Грудь, уши, нос [будет корректировать]?», «Я надеюсь, уши», «Давно пора», «Лучше зрение поправь — это действительно классно», «Нет, ну зачем, все же в порядке», «Только ничего с собой не делай, ты идеальна», «У тебя же и так грудь большая», — написали они.

В апреле Зинатуллина высказалась об имуществе, с которым она осталась после развода с мужем. 22-летняя блогерша сообщила, что не получила материальных благ после расставания с музыкантом.