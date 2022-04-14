Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бывшая жена Моргенштерна высказалась о своем имуществе после развода

Экс-супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина высказалась о своем имуществе после развода
Дилара Зинатуллина

Дилара Зинатуллина. Фото: Telegram-канал DILALARA

Бывшая жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина высказалась о своем имуществе, с которым она осталась после развода с мужем. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram («запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России»).

22-летняя блогерша рассказала, что не получила материальных благ после расставания с музыкантом. По словам девушки, она самостоятельно зарабатывает достаточно денег для комфортной жизни. «Забавно, что вы все еще думаете, что я хочу навариться. Я ничего не вынесла из этого брака, хотя могла бы», — уточнила экс-супруга рэпера.

7 апреля Моргенштерн выпустил новый трек «Селяви», в котором намекнул на расставание с супругой. На обложку песни Моргенштерн поместил их обручальные кольца в виде наручников, инкрустированные бриллиантами. В треке исполнитель поет, что «рок-звезда не может быть хорошим мужем», имея в виду себя.

9 апреля Зинатуллина сама подтвердила информацию о разводе с хип-хоп-исполнителем спустя семь месяцев после свадьбы. Девушка объяснила, что не сошлась с Алишером характерами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Минобороны оценили состояние крейсера «Москва»
На Украине демонтировали памятник советским летчикам
Раскрыты подробности обстрела погранпункта в Брянской области
Ивлеева высказалась об эмиграции из России
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами
Поставки компьютеров Apple сорвали
Мировой энергетический конгресс в России отменили
Макрону предрекли победу на выборах президента
Пожар на крейсере «Москва» локализовали
Бывшая жена Моргенштерна высказалась о своем имуществе после развода
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.