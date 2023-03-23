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07:56, 23 марта 2023Россия

Зампред Совбеза России прокомментировал мировую политику афоризмом

Медведев назвал афоризм про «доброе слово и пистолет» верно отражающим мировую политику
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России прокомментировал мировую политику афоризмом про «доброе слово и пистолет» и назвал его верно отражающим текущую ситуацию, передает ТАСС.

«Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово. Это, вообще-то, приписывают Аль-Капоне, хотя никогда он этого не говорил, но, даже если бы он это сказал, это, к сожалению, непреложный факт современной политической жизни», — заявил политик.

Медведев подчеркнул, что добрые инициативы России и пожелания слышат только в том случае, если они сопровождаются значительным арсеналом вооружений.

Ранее зампред Совбеза заявлял, что Россия для своей защиты может применять любое оружие, включая ядерное. Политик напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россию невозможно победить на поле боя.

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Марина Совина
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