Зампред Совбеза России прокомментировал мировую политику афоризмом

Медведев назвал афоризм про «доброе слово и пистолет» верно отражающим мировую политику

Заместитель председателя Совета Безопасности России прокомментировал мировую политику афоризмом про «доброе слово и пистолет» и назвал его верно отражающим текущую ситуацию, передает ТАСС.

«Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово. Это, вообще-то, приписывают Аль-Капоне, хотя никогда он этого не говорил, но, даже если бы он это сказал, это, к сожалению, непреложный факт современной политической жизни», — заявил политик.

Медведев подчеркнул, что добрые инициативы России и пожелания слышат только в том случае, если они сопровождаются значительным арсеналом вооружений.

Ранее зампред Совбеза заявлял, что Россия для своей защиты может применять любое оружие, включая ядерное. Политик напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россию невозможно победить на поле боя.

