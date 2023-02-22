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09:57, 22 февраля 2023Россия

Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие для защиты

Медведев заявил, что Россия для защиты может применять любое оружие, включая ядерное

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россия для своей защиты может применять любое оружие, включая ядерное. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Ведь всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — написал Медведев.

Политик напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россию невозможно победить на поле боя. По мнению Медведева, именно с этим связана приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Зампред Совбеза призвал понаблюдать за реакцией на решение Москвы ядерных держав из числа стран НАТО, в частности, за Францией и Великобританией. Медведев отметил, что их стратегические ядерные силы не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей, когда шла подготовка к соглашениям между Вашингтоном и Москвой, хотя это давно пора сделать.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Глава государства объяснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение главы государства, заявил, что это результат внешней политики Вашингтона. Политик назвал недопустимым язык ультиматумов, на котором с Москвой разговаривает Вашингтон по вопросам безопасности России и ее жителей.

Договор СНВ-III — последнее соглашение между Россией и США в области сокращения стратегических наступательных вооружений. Оно было заключено в 2010 году в Праге. Договор, который подписали тогдашние президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама, предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. В феврале 2021 года действие СНВ-III продлили по взаимной договоренности сторон еще на пять лет.

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Анастасия Шейкина
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