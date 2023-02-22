Володин объяснил приостановку участия России в ДСНВ

Володин назвал внешнюю политику Вашингтона причиной приостановки участия России в ДСНВ

Россия приняла решение приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) из-за внешней политики Вашингтона, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов», — написал политик.

Он призвал членов Конгресса США задуматься о ситуации, которая, по мнению Володина, была создана по вине президента США Джо Байдена, и также о возможных ее последствиях. Спикер нижней палаты парламента назвал недопустимым язык ультиматумов, на котором с Москвой разговаривает Вашингтон по вопросам безопасности России и ее жителей.

Парламентарий анонсировал заседание Госдумы в среду, 22 февраля, для рассмотрения вопроса о приостановке участия России в ДСНВ.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Глава государства объяснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

Комментируя решение президента, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой. «Нельзя вести войну с Россией и делать вид, что по стратегической стабильности — business as usual», — отметил политик.

Договор СНВ-III — последнее соглашение между Россией и США в области сокращения стратегических наступательных вооружений. Оно было заключено в 2010 году в Праге. Договор, который подписали тогдашние президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама, предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. В феврале 2021 года действие СНВ-III продлили по взаимной договоренности сторон еще на пять лет.