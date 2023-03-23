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15:47, 23 марта 2023Наука и техника

ВСУ заподозрили в применении нового вида морских дронов при атаке на Севастополь

Аналитик Саттон: ВСУ могли применить новый морской дрон при атаке на корабли в Севастополе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В сети распространились фотографии нового морского дрона, разработанного на Украине. Не исключено, что именно такой аппарат был применен в недавней атаке на военные корабли в Севастопольской бухте. Об этом в своем блоге пишет британский независимый аналитик H.I. Sutton (Саттон), специализирующийся на подводных лодках и других подводных системах.

Судя по имеющимся снимкам, об устройстве можно сделать несколько выводов, считает эксперт. По его словам, обновленный вид дрона немного меньше предыдущих, а также отличается более гладкой формой и изящным дизайном. При этом ничто не указывает на наличие в нем видеокамеры или средств связи, однако это не означает, что их нет — специалист подозревает, что все системы могут быть скрыты в целях безопасности.

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Саттон отмечает, что разработкой аппарата занимался украинский виртуальный банк Monobank. Его сооснователь Владимир Яценко еще прошлым летом сообщал о планах собрать команду инженеров и программистов для создания беспилотных устройств и помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Автор публикации подчеркивает, что не располагает официальными данными, подтверждающими, что именно новый вариант дрона был связан с недавним инцидентом в Крыму.

Украина пыталась атаковать Севастополь с помощью беспилотников рано утром в среду, 22 марта. Данную информацию подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу. Все три аппарата были ликвидированы. Военные корабли не пострадали, от взрывов уничтоженных дронов повреждения получили несколько зданий.

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Варвара Кошечкина
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