Полина Гагарина призналась в участии в «Фабрике звезд» благодаря связям

Певица Полина Гагарина призналась, что ее взяли на шоу «Фабрика звезд-2» благодаря связям

Российская поп-певица Полина Гагарина призналась, что пробилась на проект «Фабрика звезд-2» в 2003 году благодаря связям. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на интервью для Prozvezd.

По словам артистки, ее преподавательница по вокалу была знакома с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Так, она поспособствовала участию ученицы в передаче. Известно, что Гагарина попала на шоу, будучи 16-летней. Знаменитость подчеркнула, что на тот момент она училась на втором курсе эстрадно-джазового училища и только благодаря помощи своей наставницы смогла пройти дополнительный кастинг на «Фабрику звезд-2».

В интервью артистка также заявила, что иногда авторы проекта намеренно провоцировали конфликты между конкурсантами. «Не совсем постановочно, но нас действительно намеренно сталкивали лбами, пытаясь вызвать конфликт, чтобы было интересно на это смотреть зрителям. При этом мы не знали, что "происходит на свободе"», — призналась Гагарина, подчеркнув, что не скучает по временам «Фабрики звезд-2».

В феврале 2023 года поп-певица Юлия Савичева рассказала о напряженных отношениях со своей коллегой Полиной Гагариной, которые ухудшились после ее участия в «Фабрике звезд». Знаменитость отметила, что причин для подобной неприязни было несколько.