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20:46, 23 марта 2023Наука и техника

Продажи геймерских компьютеров упали

IDC: мировые поставки ПК и девайсов для геймеров в 2023 году снизятся

Фото: Axville / Unsplash

Глобальные поставки компьютеров для геймеров упадут в 2023 году. Об этом сообщается в отчете IDC.

По оценке аналитической компании, 2023-й станет спокойным годом для индустрии, производящей товары для геймеров. В 2022 году поставки игровых ПК и мониторов составили 44,9 миллиона и 17,3 миллиона штук, снизившись на 6,4 и 7,1 процента соответственно по сравнению с 2021 годом — в текущем году ситуация сохранится.

По словам экспертов, снижение объясняется макроэкономическими причинами, большими запасами девайсов на складах и устареванием оборудования. Менеджер IDC Джитеш Убрани отметил, что геймеры чаще приобретают компьютеры и аксессуары прошлого поколения, так как более новые устройства потребляют больше энергии и стоят заметно дороже.

В отчете говорится, что в 2024 году ситуация на рынке улучшится и дальше продажи оборудования будут только расти. Специалисты предсказали, что к 2027 году поставки продуктов для геймеров достигнут объема 75,1 миллиона единиц.

Ранее эксперты IDC заявили, что рынок носимых устройств увеличится в 2023 году до 443 миллионов штук. В отчете агентства говорится, что в настоящий момент продажи смарт-часов и наушников замедляют накопившиеся на складах продавцов запасы техники.

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Андрей Ставицкий
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