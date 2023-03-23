Россиянин вонзил нож в грудь соседа во время ссоры и пошел под суд

Под Хабаровском осудят 39-летнего мужчину, избившего соседа и вонзившего нож ему в грудь

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 39-летнего местного жителя, зарезавшего товарища во время конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Дарья Немцева.

По данным ведомства, днем 5 января текущего года фигурант в рабочем поселке Эльбан поссорился с соседом. Он избил потерпевшего, а затем взял нож и вонзил ему в грудь. Мужчину госпитализировали, однако он скончался.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Обвиняемый признал вину. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Хабаровске осудят иностранца, пытавшегося зарезать врача из ревности.

