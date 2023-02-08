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09:57, 8 февраля 2023Силовые структуры

Напавшего с ножом на российского врача из чувства ревности иностранца осудят

В Хабаровске осудят иностранца, пытавшегося зарезать врача из чувства ревности

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Хабаровске суд рассмотрит дело 38-летнего мужчины, который напал с ножом на женщину из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Дарья Немцева.

Фигурант обвиняется по статье о покушении на убийство.

По версии следствия, подозреваемый длительное время общался с потерпевшей-врачом по переписке, однако она решила прекратить общение. Тогда ее знакомый приехал в Хабаровск, чтобы встретиться с ней и возобновить интернет-роман. Пара встретилась в октябре 2022 года на улице Ким Ю Чена у детской поликлиники, где женщина работает педиатром. Во время разговора россиянин нанес ей несколько ударов ножом. Женщину госпитализировали, ее удалось спасти.

В настоящее время иностранец содержится под стражей в следственном изоляторе Хабаровска, уточнили в прокуратуре города.

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Екатерина Власова
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